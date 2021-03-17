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الأربعاء 17 مارس 2021 الموافق 04 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«عمدة» في أمريكا.. واشنطن تكرم المصرية «ماري ألكسندر»

الأربعاء 17/مارس/2021 - 03:01 ص
ماري أليكسندر بسطا
ماري أليكسندر بسطا
جميلة على
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كرمت الولايات المتحدة، ماري أليكسندر بسطا، ذات الجذور المصرية بإدراجها ضمن قائمة أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم لعام 2021.

فمن هى تلك السيدة ؟

-هى فتاة مصرية تعمل عمدة لمدينة بولينجبروك بولاية إلينوي الأمريكية.

-اعترفت هيئة التحالف الأمريكي للتعدد العرقي بولاية إلينوي برئاسة داني ديفيس عضو مجلس النواب بالكونجرس الأمريكي، أن هذا التكريم هو اعتراف بالقيادة الملهمة لأليكسندر ومبادراتها الرائدة.

- التكريم يأتى ضمن ضمن الاحتفالات بيوم المرأة العالمي.

- قالت العمدة ماري أليكسندر عن هذا التكريم:” إن هذا التكريم يشرفني كامرأة مصرية مقيمة بالولايات المتحدة ”

- أكدت خلال التكريم حرصها على إبراز انتمائها لمصر، ونوهت إلى أنها تستعد لزيارة مصر قريبا ومعها فوج سياحي من الأمريكيين للتعرف على أهم المعالم الشهيرة في مصر.

-وأشادت أليكسندر بالجهود التي يبذلها الرئيس عبد الفتاح السياسي والحكومة المصرية من أجل رفعة شأن المرأة والارتقاء بها في كافة المجالات وأن هذه الجهود محل تقدير عالمي.

- نشأت وتعلمت في مصر وحصلت على بكالوريوس الإعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ثم واصلت دراستها بالولايات المتحدة حيث حصلت على الماجستير من جامعة تينيسي الأمريكية.

- اهتمت بالعمل التطوعي بما في ذلك جهود دعم مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال بمصر.

ومن جانبه قال السفير الدكتور سامح أبو العينين قنصل مصر العام في شيكاجو بولاية إلينوي الأمريكية إن العمدة ماري أليكسندر هي نموذج مشرف للمصريين والمصريات بالولايات المتحدة، وهم ناجحون ومتميزون في مختلف المجالات، كما يؤكدون دائما انتمائهم لمصر ورغبتهم في تقديم كل ما في وسعهم من أجل الارتقاء بها.

ويذكر أن قائمة النساء المتميزات التي ضمت اسم العمدة ماري إليكسندر شملت كذلك كلا من كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

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