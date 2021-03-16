كندا: إعطاء 3.1 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أظهرت البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز، إعطاء 3.1 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد - 19 في كندا حتى الآن.ويقدر متوسط معدل التطعيم في كندا بنحو 96 ألف جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر عامًا واحدًا وخمسة أشهر لتطعيم 75 % من السكان بلقاح يتكون من جرعتين.وبدأت التطعيمات منذ حوالي 12 أسبوعًا في البلاد. وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 918408 حالات فضلًا عن 22484 حالة وفاة.وقد مر عام و7 أسابيع منذ أن تم تسجيل أول حالة إصابة في البلاد.