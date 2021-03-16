الثقافة تُسلم أعمال جائزة «المبدع الصغير» بفروع قصور الثقافة يدويًا

أولا: إقليم القاهرة الكبرى

ثانيًا: إقليم وسط الصعيد

ثالثًا: إقليم جنوب الصعيد

رابعًا: إقليم شرق الصعيد

خامسًا: إقليم غرب ووسط الدلتا

سادسًا: إقليم القناة وسيناء

كما سيتم استقبال الأعمال يدويًا أيضًا من خلال:



• المركز القومي للثقافة الطفل مدينة الفنون محطة المساحة ش الهرم -الجيزة (بجوار سينما رادوبيس).

• الحديقة الثقافية للطفل ش قدري أمام مستشفى الحوض المرصود بالسيدة زينب - القاهرة.

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، السماح باستلام أعمال جائزة المبدع الصغير الذي أطلقها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي في فروع قصور الثقافة بالمحافظات يدويًا (وليس بالبريد)، تيسيرًا على المبدعين والموهوبين في محافظات مصر، على أن يتم التسليم في أظرف مغلقة اعتبارًا من يوم 18 مارس وحتى إغلاق باب التقدم، وطوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة والسبت من الساعة 9 صباحًا حتى 3 مساءً في المقار التالية:• فرع القاهرة: 30 ش شريف - القاهرة "مقر الفرع".• فرع الجيزة: ش اليابان أمام اكاديمية الفنون بالهرم "قصر الجيزة".• فرع القليوبية: كورنيش النيل "قصر بنها".• فرع الفيوم: ميدان المحطة والسواقي "قصر الفيوم".• فرع بني سويف: ش أحمد عرابي أمام النادي الرياضي- "قصر بنى سويف".• فرع أسيوط: أسيوط - ميدان البنوك- ميدان طلعت حرب (قصر أسيوط).• فرع سوهاج: التحرير ميدان الثقافة ـ سوهاج (قصر سوهاج).• فرع الوادي الجديد: ش العدل ـ الخارجة ـ الوادي الجديد (قصر الخارجة).• فرع المنيا: رقم 1 ميدان ناصر أرض سلطان (قصر المنيا).• فرع أسوان: ش كورنيش النيل أمام نادى التجديف - أسوان (قصر العقاد).• فرع قنا: ش الشهيد مصطفى كمال مدينة قنا (قصر قنا).• فرع البحر الأحمر: مدينة الغردقة أمام مبنى المحافظة (قصر الغردقة).• فرع الأقصر: مدينة الأقصر - العوامية شارع الجزيرة (قصر الأقصر).• فرع الدقهلية: شارع الجمهورية - المنصورة "قصر المنصورة".• فرع الشرقية: شارع اللواء عبدالعزيز - الزقازيق بجوار مبنى المحافظة "قصر الزقازيق ".• فرع كفرالشيخ: ش أبوبكر الصيق أمام مديرية الشئون الاجتماعية (المركز الثقافي كفرالشيخ).• فرع دمياط: شارع طلعت حرب - بجوار عمرا فندى "قصر دمياط".• فرع الإسكندرية: 32 ش بور سعيد قصر الشاطبي الدور الثاني "مقر رئاسة الإقليم".• فرع البحيرة: شارع الجمهورية بجوار البنك الأهلي (قصر دمنهور).• فرع الغربية: عمارة الأوقاف الجديدة المستجدة (قصر طنطا).• فرع المنوفية: 27ش جمال عبد الناصر الجلاء البحري (قصر شبين الكوم).• فرع مرسى مطروح: ش الجلاء ـ مرسى مطروح ـ أمام البنك الأهلي (قصر مطروح).• فرع الإسماعيلية: حي الشــيخ زايــد مــدينة الإسمـاعيلية "قصر الاسماعيلية".• فرع السويس: ش سعد زغلول أمام مـديرية الأمن "قصر السويس".• فرع بور سعيد: شــارع الأمـين والناصـر- مـــدينة بورسعيد "قصر بورسعيد".• فرع شمال سيناء: العريــش مجمع المصالح الحكومية الدور الرابع "مقر الفرع".• فرع جنوب سيناء: مدينـة طـور سـيناء "قصر ثقافة الطور".بالإضافة إلى استقبال الأعمال يدويًا وبالبريد من خلال مقر المجلس الأعلى للثقافة (1 ش الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية - الجزيزة الزمالك - القاهرة).