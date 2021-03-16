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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

«ابن الوز عوام».. ياسمين رحمي: فكرة المسلسل المكوّن من حكايات منفصلة ناجحة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:44 م
جريدة الدستور
هاجر رضا
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بملامحها المصرية الأصيلة، والمميزة في الوقت ذاته، صاحبة الموهبة الفنية الكبيرة، نجحت الفنانة ياسمين رحمي، فى خطف الأنظار والقلوب منذ ظهورها الأول عبر شاشات التليفزيون.

لم تكن تذكرة عبور "ياسمين" إلى قلوب الجمهور هى والدتها الفنانة عفاف مصطفى فحسب، بل أهلّتها براعتها فى التمثيل لتلعب العديد من الأدوار منذ نعومة أظافرها، وتقنع المشاهد بها، فأصبح الجمهور ينتظرها بشدة، وينتظر أدوارها المختلفة والمميزة التي ظهرت بها في مسلسل حلوة الدنيا سكر، حكاية لا سحر ولا شعوذة، و9 خطوات لقلب الرجل، برفقة الفنانة هنا الزاهد، والفنان محمد الشرنوبي، وباقة من ألمع النجوم.
«ابن الوز عوام»..
قالت رحمي، في حديثها لـ"الدستور" إن حلم التمثيل كان لديها منذ الطفولة، إلا أن صعوبة الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية جعلها تدرس الإعلام لتكون قريبة من المجال الفني أيضًا، وعن ترشحيها لمسلسل حلوة الدنيا سكر، مشيرة إلى أن المخرج خالد الحلفاوي هو من رشحها للدور، بجانب شركة الإنتاج أيضًا.

بعد نجاح الشخصيات التي قدمتها في المسلسل المُشار إليه سابقًا، عن طريقة تحضيرها للشخصيات أضافت: "الشخصيتان كانا مختلفين، الرابط بينهما أني صاحبة للبطلة –هنا الزاهد-، وحاولت أفرق بينهم، أن يكون طريقة الكلام والتمثيل مختلف، والشكل مختلف أيضًا، بجانب إني ركزت أذاكر كل واحدة من منظور مختلف، فكانت واحدة عشوائية والأخرى منظمة، وبالفعل بمجرد البدء في التمثيل الشخصية بتختلف تمامًا وهذا ظهر للناس جدًا".
«ابن الوز عوام»..
حكايتا "9 خطوات لقلب الرجل"، و"لا سحر ولا شعوذة" تخطا الـ30 مليون مشاهدة حتى الآن، وتصدرا محركات البحث جوجل، ورغم كل هذا النجاح الساحق إلا أن الفنانة ياسمين رحمي، صاحبة الـ26 عاما من عمرها لم تتوقعه، قائلًة: "أنا كان نفسي يوصل لعدد كبير من الناس، إلا أنه وصل لعدد أكبر من الذي توقعته، وهناك ناس اتفرجوا عليه وهم ليسوا من متابعي التلفزيون، فتفاجئت".معظم الأعمال الناجحة غالبًا ما يقف وراءها كواليس تغمرها المحبة، وأجواء التعاون، ووصفت "ياسمين" كواليس عمل مسلسل حلوة الدنيا سكر بـ"اللذيذة"، وأن الفنانة هنا شخصية اجتماعية وكانت قادرة على كسر الثلج بينهما، متابعًة: "إحنا خرجنا من المسلسل أصدقاء"، متوجهة بالشكر إلى مخرج العمل خالد الحلفاوي الذي ساعد كثيرًا برؤيته الثاقبة على نجاح المسلسل.
«ابن الوز عوام»..
وأضافت: "أما عن كواليس أنا مع شخصية "آمال" فإنها كانت تتبع دايت الـ"كيتو"، وكان ممنوع السكريات وكانت تضطر للأكل بحسب الشخصية التي تلعبها"، متابعًة: "كنت بآكل أول، وأول ما المخرج يقول استوب بطلع الأكل من بوقي، فكنت بتعذب، ومن المواقف كمان المحببة ليّ إن كان في بيني وبين هنا وجيلان صحوبية من الكواليس ودا ظهر للناس". وأحبت ياسمين رحمي، فكرة المسلسل المكون من حكايات منفصلة عن بعضها، وعرضه خارج السباق الرمضاني، ووصفتها بأنها "مكثفة وقريبة لقلب المشاهد"، وتعطي للمشاهد التغيير المستمر ولا يمل من طول الأحداث، وترضي جميع الأذواق.
«ابن الوز عوام»..
يذكر أن حكاية " 9خطوات لقلب الرجل" يقدمها بطولتها محمد الشرنوبى بجانب هنا الزاهد، والفنانة ياسمين رحمي، وهى إحدى حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذى يعد أول بطولة مطلقة للنجمة هنا الزاهد، الذى تدور أحداثه فى 45 حلقة ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل حكاية من 5 حلقات، ويضم العمل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويقدم البطولة فيها أمام هنا الزاهد محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويقوم بدور البطولة فيها محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها أحمد سلطان.المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، ويكتبه 8 مؤلفين، وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، والعمل إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكري.
«ابن الوز عوام».. ياسمين رحمي: فكرة المسلسل المكوّن من حكايات منفصلة ناجحة
«ابن الوز عوام».. ياسمين رحمي: فكرة المسلسل المكوّن من حكايات منفصلة ناجحة
«ابن الوز عوام».. ياسمين رحمي: فكرة المسلسل المكوّن من حكايات منفصلة ناجحة
«ابن الوز عوام».. ياسمين رحمي: فكرة المسلسل المكوّن من حكايات منفصلة ناجحة
«ابن الوز عوام».. ياسمين رحمي: فكرة المسلسل المكوّن من حكايات منفصلة ناجحة
«ابن الوز عوام».. ياسمين رحمي: فكرة المسلسل المكوّن من حكايات منفصلة ناجحة

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