مقتل وإصابة عناصر من الجيش السورى بهجوم إرهابى فى ريف درعا الغربى
الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:16 م
أ ش أطباعة
قتل عدد من عناصر الجيش السوري وأصيب عدد آخر بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء هجوم إرهابي نفذته مجموعة إرهابية على الحافلة التي تقلهم بريف درعا الغربي.
وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا -في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي، ما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة أخرين تم إسعافهم إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب.
وذكر مصدر في قيادة شرطة درعا -في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- أن الهجوم استهدف حافلة تقل عسكريين بين بلدتي المزيريب واليادودة بريف درعا الغربي، ما أسفر عن مقتل عدد منهم وإصابة أخرين تم إسعافهم إلى مستشفى درعا الوطني لتلقي الإسعافات والعلاج المناسب.