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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برتوكول تعاون بين جامعة سوهاج ومؤسسة دار الهلال الصحفية

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 03:57 م
جريدة الدستور
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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وقع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج اليوم، بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار الهلال الصحفية، ويمثلها المهندس أحمد عمر رئيس مجلس الإدارة، وبحضور الكاتب الصحفي محمد الشافعي رئيس تحرير مجلة الهلال الأسبق ورئيس مركز التدريب بالمؤسسة، وذلك بمقر المؤسسة بالقاهرة.

وأكد الدكتور أحمد عزيز أن الهدف من البروتوكول هو تفعيل مبدأ التعاون العلمي والأكاديمي بين الجامعة والمؤسسات الصحفية لتنمية مهارات الطلاب وأفراد المجتمع الجامعي، وصقلهم بالخبرات المهنية من أجل تخريج كوادر صحفية وفنية لها ثقلها في سوق العمل الصحفي.

وأوضح رئيس الجامعة أن بنود البروتوكول تنص على تدريب وتأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل في المجالات الإعلامية والصحفية والأدبية، اكتشاف المواهب الأدبية المتميزة ورعايتها وتقديمها للمجتمع من خلال منابر دار الهلال الصحفية والتدريبية، مثل مجلة المصور، الهلال، الكواكب، حواء، بالإضافة إلى مجلة طبيبك الخاص، مجلة سمير، روايات الهلال وغيرها، وتدريب الراغبين من طلاب الجامعة، ولاسيما طلاب قسم الإعلام، بمؤسسة دار الهلال في مجالات الصحافة والنقد والإعلام من خلال برامج التدريب المتوافرة في المؤسسة وذلك على أيدي خبراء متخصصين.

وأضاف عزيز أن البروتوكول ينص أيضًا على عمل تخفيض للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة علي كافة إصدارات الهلال بنسبة تتراوح من ٢٠ - ٢٥ % طوال العام، بالإضافة إلى مساهمة طلاب أقسام الإعلام والمكتبات في المشاركة في تنظيم معارض المؤسسة التي تشترك في معرض الكتاب السنوي والرمضاني، وفي أعمال النشر والإعلان بالبوابة الإلكترونية لدار الهلال، لافتًا إلى أنه اتفق الطرفان ايضًا على إقامة معارض الكتب المتخصصة بالجامعة، والندوات والمؤتمرات وطباعة اي مطبوعات أو كتب جامعية بالمؤسسة بأسعار خاصة.

والجدير بالذكر أن الطرفين اتفقا على إنشاء وافتتاح مركز للثقافة والإبداع والفنون بالجامعة، ويكون الهدف منه تدريب وتأهيل كوادر الموهوبين من طلاب الجامعة طوال العام، مع المتابعة والتقييم الدوري لهم في شتى المجالات سواء الأدبية، الثقافية، الرواية، القصة القصيرة، السير الذاتية، المقال الصحفي، الشعر، الفنون وغيرها، وسيتم نشر أعمال الموهوبين من أبناء الجامعة في أوعية النشر الخاصة بدار الهلال، بعد تقييمها من اللجان المختصة بذلك من الطرفين وإجازتها.

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