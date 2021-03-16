وزيرة التضامن: إطلاق منصة المجتمع الأهلى الإلكترونية قبل نهاية مارس

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق المنصة الإلكترونية للجمعيات الأهلية قبل نهاية الشهر الجاري.وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في مداخلة لها خلال الجلسة الحوارية مع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي شارك فيها 77 جمعية أهلية تحت عنوان "آفاق جديدة للشراكة"، إن الوزارة بذلت خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة لتجهيز المنصة الإلكترونية التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات وتسهيل الوصول إليها وتبسيط الإجراءات، بالإضافة إلى حوكمة منظومة العمل، وتكوين قاعدة بيانات شاملة لمؤسسات العمل الأهلي، مشيرة إلى أنها ستكون جاهزة للإطلاق قبل نهاية شهر مارس الجاري.وأكدت "القباج" أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني مؤسسات تطوعية غير حكومية وغير ربحية تملأ المجال العام، بين الأسرة والدولة، وتعمل تلك المؤسسات على كل الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها وإنما هدفها الأكبر والأسمى هو الارتقاء بالإنسان والاستثمار في طاقات المجتمع أجمع حتى تتحسن مؤشرات التنمية.