إحباط مخططات إرهابية لتفجير أبراج الكهرباء بالعراق

أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن إحباط مخططات إرهابية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية في البلاد.وقال الكاظمي- وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الثلاثاء: "إن مآسي الانتفاضة الشعبانية والأهوار والأنبار يجب أن تكون حافزًا لنا للانطلاق لخدمة أبناء شعبنا"، داعيًا إلى العمل على تحويل فرص الألم في حياة الشعب العراقي إلى فرصة أمل.وطالب الوزراء بخدمة أبناء جميع المحافظات وبالأخص المحافظات المتضررة، مؤكدًا أن البلد يواجه تحديات كبيرة.. داعيًا جميع الوزارات إلى دعم وزارة الكهرباء للقيام بمهامها.وأضاف أنه على وزارة الكهرباء القيام بجهد استثنائي لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول الصيف وتجاوز الإجراءات البيروقراطية والاجتهادات التي عطّلت العديد من المشروعات المهمة.وأشار إلى أنه كانت هناك محاولات تخريبية لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتم القبض على عدد منهم، قائلًا: "لن نتهاون مع من يحاول عرقلة الوضع الأمني في عدد من المحافظات، وعلى وزارة الداخلية القيام بمهامها لحماية المواطنين والمحافظات".