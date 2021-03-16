تداول 24 سفينة للبضائع والحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي حركة سفن البضائع العامة والحاويات بلغت اليوم الثلاثاء 24 سفينة.وذكرت هيئة الميناء- في بيان اليوم- أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة "زمزم"، وجنسيتها توجو؛ وذلك لتفريغ 3250 طن رخام بالميناء، وخرج من الميناء سفينتا حاويات، ومن المنتظر دخول سفينتن، كما استقبل الميناء سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينة.وشهد ميناء شرق بورسعيد دخول 6 سفن حاويات، وخروج 5 سفن، بينما يتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر وصول 3 سفن.وأشار البيان إلى أنه جارٍ التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.