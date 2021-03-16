الاستعلام عن حالة مصاب سوري صدمته سيارة بالرحاب

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن حالة مصاب سوري صدمه بسيارة شاب أثناء عبوره الطريق أمام بوابة الرحاب بالتجمع الأول.وكانت قد أمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.أصيب شاب سورى الجنسية أثناء عبوره الطريق أمام بوابة الرحاب بمنطقة التجمع الأول، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.وكشفت المعاينة الأولية أن السيارة كانت تسير بسرعة عالية، ما أسفر عن إصابة شاب سورى أثناء عبوره الطريق بإصابات بالغة، ثم اصطدام السيارة بعمود كهربائي.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول تفيد بإصابة شاب سورى الجنسية أثناء عبوره الطريق، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، والإحالة للنيابة لمباشرة التحقيقات.