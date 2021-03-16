رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

فتح باب التقدم لزمالة «لوريال يونسكو» من أجل المرأة للباحثات 2021

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:39 م
برنامج لوريال يونسكو
برنامج لوريال يونسكو
محمد الشريف
طباعة
أعلن برنامج "لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم مصر"، عن فتح باب التقديم في الدورة الرابعة من نسخته الجديدة لعام 2021، تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة خلال شهر مارس، والذي يستمر حتى 30 يونيو 2021، على أن يتم الإعلان عن الحاصلات على الزمالة في شهر نوفمبر من العام الحالي.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز دور المرأة الفعال على إحداث تغير حقيقي في المجتمع من خلال البحث العلمي والأبحاث، والوصول إلى تحقيق تنمية مجتمعية تتوافق مع أهداف مصر للتنمية المستدامة. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة لوريال الى دعم وتمكين المرأة على كافة الأصعدة من خلال مبادرات ومشروعات تنموية مختلفة.

بدأ برنامج "لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم مصر" منذ أكثر من 22 عاما بهدف دعم وتشجيع الباحثات المتميزات في مجال البحث العلمي، فالعالم بحاجه إلى العلوم، والعلوم بحاجة إلى المرأة. وقد نجح البرنامج في دعم وتشجيع 3.500 باحثة على مستوى العالم من 118 دولة.

وأطلقت لوريال مصر النسخة المصرية من البرنامج في عام 2018 بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر ومكتب اليونسكو الإقليمي، وتجاوز عدد الحاصلات على البرنامج من مصر إلى 24 باحثة سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي.

وعلقت الدكتورة نجوى عبد المجيد، رئيس لجنة تحكيم البرنامج والحاصلة على الزمالة لعام 2002 عن قارة أفريقيا قائلة: "نعتبر اليوم العالمي للمرأة في مجال العلوم حجر زاوية رئيسي لدعم المرأة في مجال العلوم على مستوى مصر، والشرق الأوسطـ، بل والعالم أجمع، ونحن في برنامج لوريال يونيسكو من أجل المرأة نحرص على دعم قطاع العلوم لكونه أحد أهم ركائز التنمية في جميع القطاعات".

وأضافت: "المنافسة كانت قوية العام الماضي، حيث تقدمت 90 باحثة للبرنامج للفوز بـ 3 منح، ونأمل ان نرى هذا العام نفس المستوى العلمي من الأبحاث، وكلنا حماس في هيئة التحكيم لتكريم نماذج مشرفة من السيدات ليكونوا مثال مشرف يحتذى به ويشجع آلاف الفتيات والسيدات لاستكمال مسيرتهم في مجال البحث العلمي".

وأعربت نهلة مختار، مدير عام قطاع التواصل والتنمية المستدامة بالبرنامج، عن سعادتها قائلة: "فخورة بأننا نشهد النسخة الرابعة من البرنامج لعام 2021، فقد كان له مردود إيجابي لدعم وتشجيع الباحثات المصريات المتميزات، ونحن نفخر بالشراكة المتميزة التي بدأت بين لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي ومكتب اليونسكو وأعضاء لجنه التحكيم منذ 2018، وكلنا أمل في ان يواصل البرنامج دعم وتشجيع العديد من الباحثات الواعدات وتسليط الضوء على ابحاثهن المتميزة ليصبحن مثال مشرف وملهم للأخرين".

ويعمل برنامج "لوريال يونسكو من أجل المرأة في العلم مصر" على تشجيع المرأة على المشاركة في مختلف مجالات البحث العلمي ومنها علوم الأحياء، والكيمياء الحيوية، والفيزياء الحيوية، وعلم الوراثة، وعلوم الأعصاب والتكنولوجيات الحيوية، بالإضافة إلى العلوم الفيزيائية مثل الفيزياء، وهندسة البترول، والرياضيات، والعلوم الهندسية، وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض والكون.

ويكّرم البرنامج سنويًا ثلاث باحثات متميزات من الشّابات المصريات حيث يتم منح الزمالة لباحثتين في مرحلة ما بعد الدكتوراه لتصل قيمة كلّ منحة منهما عشرة آلاف يورو. كما يتم تقديم الزمالة الأخرى لباحثه مصرية في مرحلة الدكتوراه قيمتها ستة الاف يورو.

موضوعات متعلقة

تفاصيل القبض على المتهم بالتحرش فى مترو الأنفاق

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2021

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 16-3-2021 فى البنوك المصرية

الصور

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد كلية الطب البيطرى

image description

نائب محافظ أسيوط يتفقد تركيب أعمدة الإنارة بقرى مركزى منفلوط وديروط

image description

محافظ أسيوط يطمئن على منظومة شبكات الأكسجين بمستشفى الصدر

image description

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 98.5 %

image description

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي «محطة مصر» احتفالا بيوم الشهيد

الأكثر قراءة

برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

تحذير من «مخدر جديد» يستخدم في الخطف.. الحكومة توضح الحقيقة

كيف أسقطت «الكاميرات» المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة المعادي»

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

قصر باكنجهام: الأمير فيليب يغادر المستشفى عقب خضوعه لجراحة ناجحة

موعد مباراة الزمالك والترجي اليوم والقنوات الناقلة بدوري أبطال إفريقيا 2021

سنغافورة: لقاح كورونا مناسب للأشخاص الذين يعانون من حساسية غير شديدة

دراسة: موجات الجفاف والحر في أوروبا هي الأكثر حدة منذ 2000 عام

أيام زمان

«قُبلة» زيزى البدراوى التى انهت مسيرة مخرج يمنى

حكاية المذيعة التى تسببت فى أزمات بين أم كلثوم وزوجها

«رفع الأثقال والكرة الشراب» طفولة الفنانة زوزو نبيل

«إحنا مش عبيدكم».. صرخة مريم فخر الدين في وجه عادل إمام

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
صعيد بدون سلاح
جمال-أسعد
قضية حقوق الإنسان
القس. رفعت فكرى
البابا فرنسيس ورسالة المصالحة
لواء. محسن الفحام
أبواق الضلال
المزيد

الثقافة

حكومة كازاخستان تمنح الدكتور حسين الشافعي وسام أمير الشعراء «آباي»

مد فترة التقدم لمسابقة نجيب محفوظ للرواية بالأعلى للثقافة

الخميس.. اللجنة الثقافية بنادي الصيد تحتفل بيوم المرأة المصرية

فوزي مرسي: الكاريكاتير تأثر بالأزمات المالية للصحف (حوار)