قرار من النيابة ضد المتهمين في واقعة «الإجبار» بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس المتهمين بإجبار عامل للتوقيع على وصلات أمانة بالإكراه بالشروق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.تبلغ للمقدم محمد صقر رئيس مباحث قسم شرطة الشروق من عامل سابق بإحدى الشركات بتضرره من مقاول بذات الشركة، لقيامه بإستدراجه للشقة سكنه وقيامه صحبة آخرين بالتعدى عليه بالضرب "دون إصابات"وإجباره على توقيع عدد 7 إيصالات أمانة، وإقرارين منه بسرقة مبلغ مالي، واستولوا منه على هاتفه المحمول، مبلغ مالى وحقيبة بداخلها بعض الملابس وصرفه عقب ذلك.تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والذي وجه بسرعة التحري وكشف الواقعة.بإجراء التحريات وجمع المعلومات ب وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها بالإشتراك مع 4 أشخاص عاملين، بحوزتهم 7 إيصالات أمانة، والإقرارين المشار إليهما مُذيلين بتوقيع المجنى عليه، والمسروقات المُستولى عليها.بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأقروا بأنه نظرًا لإعتقادهم بقيام المجنى عليه بسرقة هاتف محمول خاص بأحد المتهمين خططوا لإستدراجه للشقة محل سكنهم بدعوى إنهاء الخلاف بينهم وديًا وفور وصوله تعدوا عليه بالضرب وإرتكابهم الواقعة على النحو المشار اليه.تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة للتحقيق.