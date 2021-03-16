برواتب تصل لـ8 آلاف جنيه.. حقيقة إعلان شركات البترول عن وظائف جديدة

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والمواقع الإلكترونية الأخرى التي تعمل بدون هوية، أنباء عن وجود وظائف جديدة بشركات البترول، وخاصة شركات (القاهرة لتكرير البترول، ومصر لتكرير البترول، وشركات خدمات بترولية)، وذلك بمرتبات مجزية تصل من 4800 إلى 8000 جنيه، حسب المنشور المتداول على الصفحات.ونوهت تلك الصفحات بأن الوظائف المتوفرة لكل التخصصات من «محاسبين، مهندسين، محاميين، إداريين، سكرتارية، مدخل بيانات، أمن، وظائف بدون مؤهل».ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بالهيئة العامة للبترول أنه لا توجد أى وظائف متوفرة فى تلك الشركات المذكورة حاليًا، موضحًا أنه لا توجد شركة تابعة لقطاع البترول تسمى بشركة مصر لتكرير البترول حسب المنشور المتداول، ما يعنى أن تلك الصفحات والأخبار المتداولة غير صحيحة هدفها التربح والنصب على الشباب الطامح فى وظيفة بطرق غير مشروعة.وأشار المصدر في تصريحات لـ«الدستور»، إلى أن تلك الإعلانات تحدث بلبلة في قطاع البترول والعاملين، مؤكدًا أنه تم بالفعل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صفحات «فيسبوك» المشبوهة التي تستغل لوجو الشركات وتوهم الشباب بوجود فرص تعيين جديدة.ونوه بأنه لا يوجد أى وظائف شاغرة حاليًا بجميع الشركات، وإذا احتاجت أي شركة لأي عمالة حسب التخصصات يتم ذلك عن طريق الإعارة أو النقل من الشركات الشقيقة دون الإعلان خارجيًا، وذلك لوجود عمالة زائدة ببعض الشركات يتم الاستعانة بهم حاليًا لسد احتياجات الشركات الأخرى، مشيرًا إلى أنه فى حالة احتياج الشركات لعمالة غير متوافرة بالشركات الشقيقة سيتم الإعلان عنها فورًا رسميًا على بوابة العاملين بقطاع البترول، وكذلك جميع وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة عن طريق مسابقة رسمية.