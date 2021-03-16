قرار مهم من التعليم بشأن امتحانات «التربية الدينية والفنية والكمبيوتر»

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليمات مهمة من خلال خطاب رسمي تم توزيعه على المديريات التعليمية بشأن امتحانات التربية الدينية والتربية الفنية والكمبيوتر، موضحة فيه "تتولى المديرية التعليمية إعداد الجداول الخاصة بالموادر التي تضاف للمجموع مع مراعاة أن يكون مادة واحدة يوميًا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترتين».وأضافت الوزارة، في خطابها، أن تعقد امتحانات المجالات والمستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الإعدادي وصفوف النقل على مستوى المدرسة كما يلي:- الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء تلك الامتحانات قبل صدور القرار الخاص بتوقيف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا.- الطلاب الذين سبق لهم أداء الامتحان قبل صدور القرار الخاص بتوقيف الدراسة يتم امتحانهم في مقررات الفصل الدراسي الثاني.