دبلوماسي روسي: العقوبات الغربية على سوريا غير مقبولة

انتقد السفير الروسي لدى المملكة المتحدة أندريه كيلين، اليوم الثلاثاء، العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة والولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى على سوريا، واصفا هذه العقوبات بأنها عديمة الأخلاق وغير مقبولة.ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن تصريح كيلين خلال مؤتمر عبر الإنترنت حول سوريا نظمه المركز الأوروبي لدراسة التطرف إن: "التنمية في سوريا تتعرض لعرقلة ليس فقط بسبب تداعيات الصراع ووباء كوفيد، ولكن أيضًا بسبب العقوبات غير القانونية أحادية الجانب المفروضة على سوريا من جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبعض حلفائهم".وأضاف أن هذه الإجراءات التقييدية لا تضع فقط عقبات أمام تعافي الاقتصاد، ولكنها أيضًا تمنع عمليات الشراء الأساسية للأدوية والمعدات الطبية والبناء.