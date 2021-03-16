سول: تطعيم الأجانب المقيمين بلقاح كورونا

أكدت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن الأجانب الذين يقيمون في البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر سيحصلون على لقاح فيروس كورونا، وفقًا لنفس معايير تطعيم المواطنين الكوريين الجنوبيين.وقال مدير تخطيط التطعيم بفريق الاستعداد لحملة التطعيم ضد كورونا "هونغ جونغ-إيك"- في بيان أوردته وكالة يونهاب الكورية- "لا فرق بين المواطنين الكوريين الجنوبيين والأجانب المقيمين في البلاد في حملة التطعيم الوطنية"، مضيفًا أن الأجانب الذين يقيمون في كوريا الجنوبية لأكثر من ثلاثة أشهر سيتلقون لقاح كوفيد-19 مثل المواطنين الكوريين.وفي السياق، أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية إنها ستراقب عن كثب الآثار الجانبية التي يتم الإبلاغ عنها بعد التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"، والذي تم إيقافه في الدول الأوروبية الكبرى.ومن المقرر أن يحصل الأجانب على اللقاح بدءًا من الأسبوع الأول من أبريل المقبل، عندما تبدأ البلاد في تطعيم كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق.