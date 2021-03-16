الاحتلال الإسرائيلى يقصف مزارع شبعا اللبنانية

جددت قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكها للسيادة اللبنانية وقصفت اليوم الثلاثاء، بالمدفعية أحراجا في مزارع شبعا المحتلة في الجنوب.وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى قصفت بالمدفعية الأحراج الداخلية لمزارع شبعا المحتلة بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم.وتواصل قوات الاحتلال خرقها للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا في انتهاك متكرر للقرار الدولي رقم 1701.