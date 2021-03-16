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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس كوريا الجنوبية: بلادنا أنسب شريك للاقتصاد الرقمي

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 12:02 م
مون جيه-إن
مون جيه-إن
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أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعد أفضل شريك للاقتصاد الصديق للبيئة والرقمي الذي تسعى إليه دول أمريكا اللاتينية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس مون مع وزراء خارجية كوستاريكا بيدرو برولو، وجواتيمالا رودولفو سي نافارو، ووزير الزراعة والتنمية الكولومبي رودولف سيا نافارو، والسفير البرازيلي لويس لوبيس- خلال زيارتهم سول لحضور منتدى التعاون الرقمي لكوريا وأمريكا اللاتينية.

وقال مون: "كوريا الجنوبية لها إدارة قوية لدعم الاقتصاد الصديق للبيئة والرقمي، وتحتفظ بعلاقتها الودية والتعاونية طوال الستين عامًا مع هذه الدول الأربع".

وأضاف: "تم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وأمريكا الوسطى الشهر الماضي لتتقدم نحو بناء شبكة اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا اللاتينية، ولا تزال كوريا تسعى لتوسيع التعاون والتبادل مع منطقة أمريكا اللاتينية".

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