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الثلاثاء 16 مارس 2021 الموافق 03 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بطاقة دفع إلكترونية لسيدة تُسقط شخصًا في قبضة أمن الجيزة

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 11:42 ص
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط شخص لاتهامه بالاستيلاء على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بأحد السيدات الصادرة لها من أحد البنوك وإستخدام بيانات تلك البطاقة.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من سيدة تفيد اكتشافها فقد بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بها الصادرة لها من أحد البنوك وإستخدام بيانات تلك البطاقة "عقب فقدانها" فى إجراء العديد من العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكترونى عبر شبكة الإنترنت دون علمها.

بالفحص تبين أن مرسل أوامر الشراء محل الواقعة - عاطل- وأنه قام بإجراء عمليات شرائية إحتيالية على إحدى مواقع التسوق الإلكترونى بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية عن تحديد الشخص المشار إليه أحد الأشخاصى وأنه وراء إرتكاب الواقعة، إذ إستغل عثوره على بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية أثناء سيره، وقام بإستخدام بيانات تلك البطاقة فى إجراء العديـد من العمليــات الشــرائيــة على مـواقع التسوق الإلكترونى دون علم الشاكية، والإستيلاء على تلك البضائع والمنتجات بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول وبفحص تبين أنه يحتوى على بيانات بطاقة الدفع الإلكترونى الخاصة بالشاكية، وكذا أوامر الشراء والأيميل المستخدم فى العمليات الشرائية على مواقع التسوق الالكترونى.

بمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

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