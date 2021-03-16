ضبط بؤرة لتجارة «الحشيش» في أسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط تشكيل عصابي يتاجر في المواد المخدرة بمحافظة أسيوط.ورصد نشاط إحدى البؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بمخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط، يقوم على إدارتها تشكيل عصابي ضم 5 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة المركز.عقب تقنين الإجراءات وبمشاركة قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة أمكن ضبط 4 متهمين وبحوزتهم "12 طربة لمخدر الحشيش، طبنجة، عدد من الطلقات النارية، خزينة، سيارتين، مبلغ مالى، 4 هواتف محمولة".بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.