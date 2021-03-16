الهند توسع قيود مكافحة كورونا والإصابات تتجاوز 20 ألفا لليوم السادس

سجلت الهند 24492 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، في سادس يوم على التوالي تتجاوز الإصابات فيه 20 ألفا، ووسعت نطاق قيود مكافحة المرض في أنحائها التي شهدت زيادة في الحالات.وارتفع إجمالي الإصابات إلى 11.41 مليون وهو ثالث أعلى عدد في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل. وكشفت بيانات وزارة الصحة أن 131 شخصا توفوا بالمرض في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 158856.و أرجعت الحكومة السبب في زيادة الإصابات إلى التكدس وعزوف الناس عن استخدام الكمامات، لكنها استبعدت أن تكون سلالات متحورة من الفيروس هي السبب، على النقيض مما حدث في دول الغرب.