وزير الزراعة يبحث مع مستشار السفارة الألمانية التعاون المشترك

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أوڤي جيلين، مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، وميريام فرناندو، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لبحث أوجه التعاون فيما يتعلق بالمشروعات القائمة واستراتيجية الوزارة في تنفيذ مشروعات المساعدات الفنية المقدمة من الحكومة الألمانية والتي يقوم بتنفيذها الوكالة.وشكر القصير الحكومة الألمانية على الدعم المستمر لقطاعات الدولة المختلفة خاصة قطاع الزراعة، هذا وقد أكد على أهمية ضمان استدامة المشروع بعد انتهاء فترة التنفيذ تماشيا مع توجهات الدولة المصرية في اطار خطة التنمية الاستراتيجية لمصر 2030.ومن ناحيته، أعرب"جيلين" عن سعادته بلقاء وزير الزراعة وقيادات الوزارة، حيث تطرق إلى أهم أشكال التعاون المصري الألماني في قطاع الزراعة وأكد على حرص الجانب الألماني بتقديم الدعم الفني فيما يتعلق بانتاج المحاصيل الاستراتيجية مثل قصب السكر وبنجر السكر، وأن المشروع القائم حاليا يهدف إلى وصول المزارع الصغير إلى الأسواق وخلق نظم زراعية مبتكرة فضلا عن تعزيز قدرات الجمعيات الزراعية في مناطق تنفيذ المشروع.وفي نهاية اللقاء شهد وزير الزراعة التوقيع على العقد التنفيذي لمشروع "زيادة دخل صغار المزارعين-الابتكار الزراعي" في محافظتي بني سويف والمنيا، ووقعه ميريام فرناندو، مدير المشروع بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، ويهدف إلى زيادة دخل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة في صعيد مصر من خلال تبني الابتكار الزراعي ويساعدهم في الوصول إلى الأسواق وتنمية الأعمال التجارية الزراعية والترويج لتنمية المشروعات الصغيرة وأيضا تعزيز القدرة التنافسية لسلسة القيمة وسلاسل التوريد.