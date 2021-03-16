مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021

مواعيد قطارات الإسكندرية

مواعيد قطارات الصعيد

قائمة غرامات مخالفات ركاب القطارات ٢٠٢١

ترتفع عمليات البحث مؤخرًا على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع "جوجل" عن مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 بشكل يومي لكي يتطلع العميل المسافر إلى الأوقات السليمة لحضور وانصراف القطارات.ونقدم لكم مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021، تسهيلا على متابعينا لمعرفة المواقيت الصحيحة للقطارات المصرية بجميع الخطوط ذهابا وإيابا على مستوى الجمهورية.قطار رقم 818: ينطلق رحلته من ميت غمر الساعة 4 مساءً، وينتهي في القاهرة الساعة 5.55 دقيقة.قطار رقم 2 تنطلق رحلة القطار من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.25 دقيقة.قطار رقم 1202: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 2.15، وتنتهي فى القاهرة الساعة 6.55 دقيقة.قطار 1108: وتنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 3.30، وتنهي فى القاهرة الساعة 7.10 دقيقة.قطار رقم 4: تنطلق رحلته من طنطا الساعة 6.15، وتنهي فى محطة القاهرة الساعة 7.50 دقيقة.قطار رقم 588: تنطلق رحلته من الإسكندرية الساعة 4.30، وتنهي فى طنطا عند الساعة 6.45.قطار رقم 18: تنطلق رحلته من الإسكندرية فى الساعة 2 ظهرا وتنتهي رحلته في القاهرة الساعة 5.15 مساءً.قطار رقم 24: تنطلق رحلته من القاهرة الساعة 14.25 وتنتهي رحلته فى القاهرة الساعة 18.40 دقيقة.قطار 162:تنطلق رحلة القطار من القاهرة فى تمام الساعة 14.20 متجهة لمحافظات الصعيد حتى تنتهي رحلة القطار في تمام الساعة 17.20 في العياط.قطار 88:تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 1.50 من اسيوط متجهة لمحافظات الصعيد، حتى يصل محطة النهاية في أسوان بتمام الساعة 10.55.قطار 976:تنطلق رحلة القطار فى تمام الساعة 2.45 من أسيوط، ويستكمل عملية السير فى محافظات الصعيد حتى يصل إلى المحطة النهائية بأسوان فى تمام الساعة 11.10.قطار 966:تتحرك رحلة القطار في تمام الساعة 3.30 فى اسيوط، ليصل محطة النهاية أسوان فى تمام الساعة 11.25.تتعدد الغرامات التي توقع على المواطنين خلال مخالفتهم لقوانين ولوائح السكك الحديدية، وهي:1- النزول أو الصعود من القطارات أثناء السير أو من الأماكن غير المحددة للصعود والنزول.2- العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو تعطيل حركاتها على الخطوط.3- في حالة الركوب على أسطح القطارات أو بين عرباتها أو في أي مكان من شأنه تعريض حياة الركاب أو أثناء سير القطارات.4- حمل أي مواد قابلة للاشتعال، وتبلغ قيمة غرامتها 420 جنيها.5- إلقاء المخلفات داخل المحطات والقطارات تبلغ قيمة غرامتها 50 جنيها.6- في حالة ركوب القطار والامتناع عن دفع الأجرة أو الغرامة أو الركوب في درجة أعلى من درجة التذكرة التي يحملها وامتنع عن دفع الأجرة.