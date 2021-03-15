احسب مرتبك.. 500 جنيه حد أدنى في زيادة أجور الموظفين

يقف أكثر من 5 ملايين موظف على أعتاب طفرة جديدة فى منظومة الأجور على خلفية توجيهات رئيس الجمهورية بتحريك الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية خلال عامين ليرتفع من 1200 لـ2000 جنيه وصولًا لـ 2400 جنيه وصرف علاوات دورية وخاصة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، علاوة علي إقرار حركة ترقيات جديدة إعتبارًا من أول يوليو المقبل.- 7 قرارات لتحسين الأجورووفقًا للتوجيهات الأخيرة، فإن زيادة مرتبات جميع العاملين بالدولة تنقسم بين زيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ2400 جنيه مع تحريك أجور الدرجات الوظيفية الأعلى تباعًا بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليار جنيه، وإقرار علاوة دورية للجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية بنسبة قدرها 7% من الأجر الوظيفى وعلاوة خاصة بنسبة 13% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 7.5 مليار جنيه، بجانب زيادة الحافز الإضافى بقانون الخدمة المدنية بتكلفة 17 مليار جنيه، وترقية جميع العاملين المستوفين للشروط بتكلفة 1.5 مليار جنيه.- حساب الزيادة الجديدة فى الأجورفى هذا الصدد، يقدر متوسط الزيادة المقرر صرفها للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل بنحو 500 جنيه للموظف شاغل الدرجة الخامسة على سبيل المثال حيث يرتفع أجر الموظف المعين بأدنى الدرجات من 2000 جنيه لـ 2600 جنيه، وذلك بعد صرف علاوة دورية بنسبة 7% بما يعادل 110 جنيهات، يضاف إليها علاوة ترقية بنسبة 5% بما يعادل 75 جنيها، وزيادة الحافز الإضافى، وأخيرًا صرف علاوة الحد الأدنى للأجور تقدر بقيمة الفارق بين الأجر الحالى قبل الزيادة والأجر بعد تطبيق الحد الأدنى الجديد.