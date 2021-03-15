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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الباز: الشباب هم المستقبل الحقيقي ويجب دعم المنافسة العلمية

الإثنين 15/مارس/2021 - 10:21 م
العالم المصري فاروق
العالم المصري فاروق الباز
هبه عويضه
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نظمت كلية النقل الدولى واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى فرع مصر الجديدة القاهرة ندوة افتراضية عبر منصة zoom للدكتور فاروق الباز (عالم الفضاء المصري، وأستاذ البحث العلمي، ومدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن) تحت عنوان كيف نجح برنامج أبوللو الى القمر وذلك بحضور الدكتورإسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية.

وقال العالم المصري فاروق الباز إن مستقبل مصر الحقيقي في يد الشباب، مشيرًا إلى أن الشباب هم من يمتلكون العقول والصمود ولديهم عزم وطاقة لكي يساهموا في بناء المجتمع في المستقبل.

وتحدث الباز عن فكرة إنشاء ناسا التى نتجت من ما وصفه بالعراك السياسي وقتها بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، وكيف نجحت ناسا من خلال مجموعة من العوامل وهى اختيار المؤسسة وتحديد الوقت واختيار قادة العمل والاعتماد علي الشباب وتقدير التميز.

ونصح العالم المصري الشباب بالقراءة في مختلف التخصصات والمجالات في العلوم والتاريخ والفنون حتى يصبحوا أصحاب عقول مستنيرة تساعدهم علي التقدم والتفوق فيما يتعلق ببناء المستقبل، مشددًا على أهمية جمع العلم والمعرفة من خلال القراءة.

وقال الباز لم نجد، حتى الآن، مكان ما في الفضاء يصلح للحياة كما نعيش علي سطع الأرض، مشيرًا إلى وجود أى إثبات حول وجود ما يسمي بالكائنات الفضائية، مضيفًا أن المنافسة العلمية مهة جدا وتشكل إضافة جديدة ولابد من احترامها وتدعيمها.

من ناحيته، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية عن سعادته بحضور عالم الفضاء المصرى فاروق الباز للندوة:« نفخر بتواجد نموذج ومثال علمى عالمي وقدوة في إشارة للدكتور فاروق الباز قيمة كبيرة عاشق لمصرنا الغالية وأمتنا العربية».
الباز: الشباب هم المستقبل الحقيقي ويجب دعم المنافسة العلمية
الباز: الشباب هم المستقبل الحقيقي ويجب دعم المنافسة العلمية
الباز: الشباب هم المستقبل الحقيقي ويجب دعم المنافسة العلمية
الباز: الشباب هم المستقبل الحقيقي ويجب دعم المنافسة العلمية
الباز: الشباب هم المستقبل الحقيقي ويجب دعم المنافسة العلمية
الباز: الشباب هم المستقبل الحقيقي ويجب دعم المنافسة العلمية

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