قصة علاج «شحنات القلب الزائدة»

يشير مرض شحنات القلب الزائدة إلى زيادة تسارع ضربات القلب أثناء الراحة، وعادةً ما يرتفع عن 100 نبضة في الدقيقة، ويمكن أن يكون هذا التسارع خطيرًا على صحة الجسم، يعتمد ذلك على السبب الكامن وراءه، ومدى صعوبة عمل القلب.أوضح الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب والاوعية الدموية، أنه قد لا يشتكي بعض الأشخاص الذين يعانون من تسارع في ضربات القلب من أعراض أو مضاعفات، لكنه قد يسبب بعضًا من المضاعفات الخطيرة على الصحة، مثل الإصابة بالسكتة الدماغية، والسكتة القلبية المفاجئة، والموت.وأشار سامى، أنة عادة ما يقرر الطبيب عن نوع العلاج الأفضل لمرضى شحنات القلب الزائدة، بعد حصوله على نتائج الاختبار.وأضاف أستاذ جراحات القلب، إذا كنت تعاني من تسارع القلب الجيبي، فقد يساعدك الطبيب في تحديد السبب بدقة، ويوصي بتناول بعض الأدوية لخفض معدل ضربات قلبك، وقد يطلب منك تعديل نمط الحياة مثل تخفيف التوتر، أو تناول الأدوية لخفض الحمى.أما إذا كنت تعاني من تسارع القلب فوق البطيني، فقد يوصي طبيبك بتناول كمية أقل من الكافيين أو الكحول، أو الحصول على مزيد من ساعات النوم، أو الإقلاع عن التدخين.وقد تشمل علاجات تسرع القلب البطيني أيضًا، دواءً لإعادة ضبط الإشارات الكهربائية للقلب، أو الاستئصال وهو إجراء يدمر أنسجة القلب غير الطبيعية التي تؤدي إلى شحنات القلب الزائدة، قد يستخدم طبيبك أيضًا مزيل الرجفان لتعطيل نظم القلب السريع.وأوضح أستاذ جراحات القلب، طرق أخرى لعلاج شحنات القلب الزائدة، والتى منها العلاج بالأجهزة ويتمثل فى:- منظم ضربات القلب: عبارة عن جهاز قابل للزرع، يساعد في التحكم في نظم القلب غير الطبيعية، ففي حال أظهر الجهاز أن المعدل غير طبيعي لضربات القلب، فإنه يرسل نبضات كهربائية تحفز قلبك على العودة إلى النبض الطبيعي.- جهاز مقوم نظم القلب: وقد يوصي طبيبك باستخدام هذا الجهاز، إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بتسارع شديد في الشق السفلي من قلبك.وأشار سامى، أنه قد يحتاج المرضى لإجراء عملية جراحية في القلب لثلاثة أسباب عند علاج عدم انتظام في ضربات القلب، والتى تتمثل في علاج أمراض القلب، التي قد تسبب عدم انتظام في ضربات القلب.وأضاف سامى، أنه يمكن تناول الأدوية المضادة لاضطراب دقات القلب عن طريق الفم أو الحقن، لاستعادة ضربات القلب الطبيعية.