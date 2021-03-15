وفد كنسي يهنئ محافظ جنوب سيناء بتذكار عودة طابا

التقى وفد الكنيسة القبطية والكنيسة اليونانية الأرثوذكسيتين ضم الوفد نيافة المطران ديمتري دميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس ورئيس دير سانت كاترين، وعددًا من رهبان الدير والأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية ورئيس دير موسي النبي، والراهب يشوع السينائي وكيل دير موسي النبي، وعددًا من رهبانه، باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ.وقدم الوفد التهنئة القلبية لرئيس الجمهورية والقوات المسلحة ومحافظ جنوب سيناء بمناسبة الذكرى الـ 32 لعودة طابا إلى أرض الوطن.في سياق متصل، تواصل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير الذى يمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.يشار إلى أن الصوم الكبير يعد صومًا من الدرجة الأولى، والذي تمتنع فيه الكنيسة عن تناول المنتجات الحيوانية والأسماك والألبان مكتفية بالأكلات النباتية، ويقطع فيه أقباط الكنيسة الأرثوذكسية الطعام من 12 منتصف الليل وحتى الغروب، وتقام الطقوس والصلوات داخل الكنائس فى الأسبوع الأول فى شكل قداس يومى، وبدءًا من الأسبوع الثاني للصوم الكبير فتقيم الكنائس الأرثوذكسية قداسين يوميًا.