مصرع 3 أشخاص في حادث سير بالغربية

لقي 3 أشخاص مصرعهم، مساء اليوم، جراء تصادم سيارتين ملاكي بموتوسيكل بالقرب من مدخل قرية ميت الليت بطريق السنطة- طنطا، ونقلت الإسعاف الجثث الثلاثة إلى مستشفى السنطة المركزي وجاري تسليمهم لذويهم.وانتقلت الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينته للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه والتي تبين تصادم دراجة بخارية موتوسيكل بملاكي، مما أدى لمصرع قائدها ومرافقه فيما لقى فلاح مصرعه أثناء هرولته لإسعافهم أثناء وجوده بأرضه الزراعية، فصدمه قطار تصادف مروره ليلقي حتفه معهم.