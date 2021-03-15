مقتل 138 متظاهرا في احتجاجات ضد الانقلاب بميانمار

ذكرت الأمم المتحدة أن 138 متظاهرا على الأقل قتلوا في ميانمار أثناء الاحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في أعقاب الانقلاب العسكري في فبراير الماضي.وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك اليوم الإثنين نقلا عن شخصيات بمفوضية حقوق الانسان بالمنظمة إن من بين القتلى نساء وأطفالا.وأضاف أن الوضع في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا قد تفاقم في مطلع الأسبوع الحالي حيث جرى قتل 18 متظاهرا أمس الأول السبت و38 آخرين أمس الأحد.