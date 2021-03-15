«قوى عاملة النواب» تؤكد أهمية المجمعات الصناعية لخلق فرص عمل للشباب

أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أهمية المجمعات الصناعية التي تطرحها الدولة في خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، اليوم، للاستماع إلى نيفين عصام الدين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، بشأن خطة عمل الوزارة، وذلك فيما يدخل في اختصاص لجنة القوى العاملة.وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، إن المجمعات الصناعية توفر فرص عمل عديدة للشباب، وتسير بالتوازي مع عربات الطعام المتنقلة، مشيرا إلى أن تطلب من وزارة الصناعة تقديم بيانات تفصيلية عن المجمعات الصناعية المطروحة والمحافظات التي تطرح فيها، وعدد الوحدات التي تضمها، ومواقعها والشروط ومصادر التمويل.وأشار إلى ما ذكرته وزيرة الصناعة بأنه تم تسكين مجمع صناعي بالكامل في الإسكندرية، وعمل دراسة الجدوى وتوصيل المرافق، مشيدا بتوجيهات القيادة السياسية بشأن زيادة عدد المجمعات الصناعية، وأوضح أن اللجنة طلبت أن تكون الأولوية للعمل في المجمعات الصناعية لأبناء المحافظة.كما طلبت لجنة القوى العاملة، من الوزيرة تقرير يتضمن بيانات تفصيلية عن مبادرة نورت بلدك، للعائدين من الخارج، وعدد المشروعات التي تم توفيرها لهم.من جانبه، طالب النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، بوقف استيراد قطع غيار التوك توك، قائلا: "هناك مشكلة يجب التصدي لها، وهي انتشار التكاتك وتقفيلها في مصر واستيراد قطع غيارها، عايزين نمنع استيراد قطع غيار التوك توك ليختفي من حياتنا، لأنه قنبلة موقوتة، أما التكاتك الموجودة حاليا خلاص أصبح أمر واقع، ونقدر أن مصدر رزق للعديد من المواطنين".وتابع عبد الفتاح: "لازم تشديد الرقابة على التوك توك للحفاظ علي أرواح الناس، ولابد من تحليل المخدرات لسائقي التوك توك لمنع الجرائم التي ترتكب بسبب التوك توك".واتفق معه رئيس اللجنة، النائب عادل عبد الفضيل عياد، مؤكدا ضرورة حل مشكلات التوك توك، والاهتمام بتأهيل وتدريب الشباب على الحرف والمهن.كما اتفقت النائبة منيرة الأشقر، مع مطلب التصدي لمشكلات التوك توك، قائلة: "أطفال أحداث راكبة التوك توك وبتعمل جرائم ومصايب، لازم يكون السائق بالغ ويتحدد حد أدنى للسن".وطالبت الأشقر، بإنشاء مراكز تدريب لعمل بروتوكول لطلاب التعليم الفني الصناعي لتدريبهم وتأهيلهم فيها.بدوره، تساءل النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوي العاملة، موجها حديثه لوزيرة الصناعة: "هل المجمعات الصناعية الـ13 يوجد خطة لزيادتها، وهل يمكن إنشاء مجمعات في بعض القرى المتميزة، وبالنسبة للمشروعات التي تتم هل يكون لها دراسات جدوى وما هي مصادر التمويل؟".وطالب النائب سيد نصر، الوزارة، بعمل دراسة على بعض المنتجات التي تستورد من الخارج، ومنحها امتيازات، لتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين على الدخول في مجال تصنيع هذه المنتجات.