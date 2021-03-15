أميرة أبوشقة: عهد الرئيس السيسى العصر الذهبى للمرأة المصرية

قالت النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، إن عهد الرئيس السيسي يعد العصر الذهبي للمرأة المصرية على مر العصور، مشيرة إلى أن الدولة تقدم الدعم الكامل للمرأة المصرية خلال الفترة الأخيرة.وأضافت أبوشقة، خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الدولة قامت بعمل العديد من المبادرات التي تهم المرأة، من ضمنها مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسجون بلا غارمات، لافتة إلى أن التشكيل الوزاري يضم ٨ سيدات، بالاضافة إلى العمل بمناصب عديدة في الدولة، مما يعكس اهتمام الدولة بالمرأة المصرية.وتوجهت عضو مجلس النواب، بالشكر لكافة الحضور بالاحتفالية، مؤكدة أن ما يحدث بالعاصمة الإدارية يعد انجازا غير مسبوق في تاريخ مصر.كان وفد من نائبات مصر عضوات مجلس النواب قد بدأ زيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لتفقد الانجازات التي تحققت على أرض الواقع وزيارة المنشآت الحكومية والسكنية للتأكيد على تقدير نائبات مصر للانجازات التي تحققت.ويضم الوفد عددا كبيرا من النائبات بمختلف التيارات السياسية في تظاهرة دعم مجهودات الدولة المصرية في مختلف المجالات وخاصة مشروع القرن العاصمة الإدارية الجديدة، وتتواكب الزيارة مع قرب افتتاح وميلاد الجمهورية الجديدة وما تمثله من شريان جديد للحياة في مصر ولاستعراض النجاحات والإنجازات على أرض الواقع بسواعد المصريين إيذانًا بميلاد الجمهورية الجديدة على أرض العاصمة الإدارية.