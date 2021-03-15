الشرطة الإسرائيلية والإماراتية تتبادلان ملحقين عسكريين في السفارات

قررت "إسرائيل" والإمارات تبادل ملحقين لجهازي الشرطة فيهما، وفق ما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني اليوم، الإثنين.سيكون ملحق الشرطة الإسرائيلية في الإمارات ضابط برتبة مقدم، كما هو متعارف عليه في السفارات الإسرائيلية في العالم، وستكون مهمته لمدة أربع سنوات. وسيكون الملحق مسئولًا عن العلاقة بين جهازي الشرطة الإسرائيلي والإماراتي، والتنسيق والتعاون بين الجانبين.وجاء ذلك في أعقاب توجه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمير أوحانا، إلى نظيره الإماراتي، سيف بن زايد، وإبلاغه بأن وزارته والشرطة قررتا تعيين مندوب دائم في الإمارات، وعبر الوزير الإماراتي عن موافقته على ذلك، حسب "واللا".وقال أوحانا إنه "منذ إبرام اتفاقيات السلام بين الإمارات المتحدة ودولة إسرائيل عملنا على تعميق العلاقات والتعاون في مجالات عدة متعلقة بالأمن الداخلي. وبعثة الشرطة الإسرائيلية في الأراضي الإماراتية ستعزز وتعمق هذه العلاقات، لمصلحة الجانبين ورفاهية سكان الدولتين".وفي أعقاب توقيع اتفاقيات التحالف والتطبيع بين الجانبين، منتصف سبتمبر الماضي، بدأ رؤساء المنظمات الإجرامية الكبيرة في إسرائيل، مؤخرًا، بالعمل في دبي من خلال إبرام صفقات مخدرات دولية، إلى جانب شراء عقارات.وقال ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية للقناة 12 التليفزيونية في ديسمبر الماضي: "إنهم يعملون بواسطة وكلاء يرسلونهم إلى الإمارات، أو يسافرون بأنفسهم من أجل الاتفاق على صفقات يقدر حجمها بعشرات ملايين الدولارات. وهم يتنكرون كرجال أعمال إسرائيليين ويخفون حقيقة أنهم مجرمون خطيرون".وأضاف الضابط أنه "نتحدث هنا عن شراء عقارات، شراكات في مشاريع في مجال الأغذية والفنادق، وكذلك المتاجرة بالكوكايين. وكان واضحًا أن المجرمين سيكتشفون دبي، وبواسطة وكلائهم يبيضون الأموال التي جمعوها في إسرائيل".ويذكر أن الشرطة الإسرائيلية ضبطت شحنة كوكايين بزنة 750 كيلوغرام في ميناء أشدود، في نوفمبر الماضي، وكانت مخبأة داخل براميل، وموّلها مجرمون إسرائيليون يعملون من الإمارات سوية مع رجال أعمال إماراتيين. وخرجت شحنة المخدرات هذه من جواتيمالا في أمريكا الجنوبية، ومرّت عن طريق ميناء أنتويرب البلجيكي ووصلت إلى ميناء أشدود.