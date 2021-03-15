السيسي يوجه بعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة

أعلنت الإعلامية عزة مصطفى عن استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج شاب مصاب بورم في العين على نفقة الدولة.وعرضت عزة مصطفى تقريرًا مصورًا في برنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» عن الشاب أحمد سمير طالب الهندسة الذي أصر عل استكمال دراسته رم ما يعانيه، إلا أن الورم استمر في التفاقم.ووجهت والدة أحمد سمير الشكر للرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يبارك له.. نفسي أوصل له من زمان ويعطيه الصحة والعافية، الحمد لله إن ربنا استجاب لدعائي".