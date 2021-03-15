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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أبطال مسلسل موسى لمحمد رمضان «طاقم العمل»

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:36 م
محمد رمضان
محمد رمضان
حسين الجندي
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يواصل النجم محمد رمضان تصويره مشاهد مسلسله الجديد "موسي"، الذي يعرض في السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم والنجمات، بينما يشهد مسلسل "موسي"، ضم عدد كبير من الأبطال وطاقم المسلسل المفترض عرضه ليكون ضمن احدث الانتاجات الدرامية الضخمة التي يقدمها الفنان محمد رمضان في كل موسم درامي.

أحداث مسلسل موسى لمحمد رمضان "طاقم العمل"


وتدور احداث المسلسل في الخمسينات مرورا بالستينات، أثناء احتلال البريطاني لمصر، حول رحلة صعود شخص يتوفى والده منذ صغره، ويتحمل مسئولية أشقائه، وهو من محافظات صعيد مصر، ويضطر لترك بلده والتنقل إلى القاهرة، ويعمل في تصدير واستيراد بعض الأشياء من غزة لمصر والعكس، ويعجب بنت فرنسية، وتتوالى الأحداث في إطار درامي.

أبطال مسلسل موسى لمحمد رمضان "طاقم العمل"


ومسلسل موسي بطولة كل من محمد رمضات، ورياض الخولي، ومنذر رياحنة، وسمية الخشاب، وسيد رجب، وأسماء جلال، وصبري فواز، وتارا عماد، وفريدة سيف النصر، ورامي وحيد، وجوري بكر، وهبة عبدالغني، وأحمد طلعت وأخرون.

أبطال مسلسل موسى لمحمد رمضان "طاقم العمل"


ويضم مسلسل موسي عدد كبير من الفنانين أيضا من ضمنهم محمد عز، وعمرو عبدالجليل، ومحمد احمد ماهر، ومفيد عاشور، وسعد المختار، وأحمد فهيم، ومحمد الحناوي، وجلا هشام، وحسني شتا، وضياء عبدالخالق، وهبة مجدي، وامير صلاح الدين، وعبير صبري، ونجيب بالحسن.

أبطال مسلسل موسى لمحمد رمضان "طاقم العمل"


كما يضم مسلسل "موسي"، الذي تقوم بغنتاجه شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وهو من اخراج محمد سلامة وتأليف ناصر عبدالرحمن، كل من الفنانين حمدي الوزير، وعلي الشامل، ومحسن منصور، وطاهر الحكيم، ومحمود حجاج، وتسنيم مطر، ومحمد المغربي، وأحمد سعد "ميشو".

وكانت أخر أعمال الفنان محمد رمضان في شهر رمضان الماضي 2020، هو مسلسل "البرنس"، والذي شارك في بطولته كل من الفنانة روجينا، والفنان احمد زاهر، والفنان محمد علاء، وسلوي عثمان، واحلام الجريتلي وأخرون، وهو من تاليف واخراج محمد سامي وانتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

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