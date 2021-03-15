الأمم المتحدة ترحب بأداء حكومة الوحدة الليبية اليمين أمام النواب

رحب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، الاثنين، بأداء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة لليمين أمام مجلس النواب وذلك أثناء جلسته المنعقدة في طبرق.وهنأ كوبيش في بيان للبعثة مساء اليوم رئيس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، وحكومته وكذلك المجلس الرئاسي الجديد وحثهم على الإسراع في معالجة التحديات العديدة التي يواجهها الشعب الليبي وتحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات الوطنية الشاملة في 24 ديسمبر 2021.وأشاد المبعوث الأممي بمجلس النواب وقيادته وأعضائه الذين توحدوا مرة أخرى وأظهروا شعورًا عاليًا بالمسؤولية الدستورية لما فيه صالح شعبهم وبلدهم.