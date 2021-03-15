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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تسجل 376 إصابة بكورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:12 م
كورونا في أذربيجان
كورونا في أذربيجان
ا ش ا
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أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الإثنين، عن تسجيل 376 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 240 ألفًا و671 مُصابًا.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 6 آلاف و324 حالة عقب تسجيل 4 وفيات جديدة منذ أمس الأحد، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من المرض بلغ 231 ألفًا و61 شخصًا فور تسجيل 101 حالة تعافٍ جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

يُشار إلى أن أذربيجان أجرت على مدار أمس الأحد، 5 آلاف و891 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ليصل الإجمالي إلى مليونين و716 ألفًا و17 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء في شهر مارس الماضي.

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