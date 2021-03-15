الحكومة الباكستانية تطالب لجنة الانتخابات التقدم بالاستقالة

طالبت الحكومة الباكستانية رئيس لجنة الانتخابات وجميع أعضائها بالاستقالة فورًا من مناصبهم بسبب فشلهم في عقد الانتخابات الأخيرة لمجلس الشيوخ الباكستاني في أجواء حرة ونزيهة.وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية أن مطالبة الحكومة جاءت على لسان وزير التعليم الباكستاني شفقت محمود أثناء عقده لمؤتمر صحفي برفقة وزير الإعلام والإذاعة السيناتور شبلي فراز ووزير العلوم والتكنولوجيا شودري فؤاد حسين بإسلام آباد اليوم.وقال الوزير شفقت محمود: إن لجنة الانتخابات فقدت ثقة جميع الأحزاب السياسية، وأضاف أن رئيس لجنة الانتخابات وأعضاءها يجب أن يقدموا الاستقالة من مناصبهم، وذلك لتمهد الطريق للبرلمان لتشكيل فريق موثوق جديد للتحقق من الممارسات الفاسدة في عملية الاقتراع وضمان الشفافية في الانتخابات بالمستقبل.