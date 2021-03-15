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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:37 م
غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق
حسين الجندي
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تواصل النجمة غادة عبدالرازق، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم "لحم غزال"، حيث أنها من الفنانات اللاتي بحص عنها الكثيرين من أجل أن يشاهدوا مسلسلها الذي سيعرض في السباق الرمضاني المقبل 2021، وبحثوا عن قصة مسلسل "لحم غزال" والذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات.

قصة مسلسل لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق


وتكتم صناع مسلسل "لحم غزال"، بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، عن التفاصيل الكاملة للمسلسل وقصته والتي تدور أحداث المسلسل داخل الحارة الشعبية، حيث المشاكل الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، ويشارك في بطولته كل من الفنانين شريف سلامة، الفنان القدير عمرو عبدالجليل، والفنانة مي سليم، والفنان يوسف وائل نور، والفنانة بسنت شوقي، والعديد من ضيوف الشرف ومن المفترض أن يعرض في رمضان 2021.

مسلسلات رمضان 2021


ومن ضمن الفنانين المشاركين في المسلسل هو الفنان الشاب خالد كمال، والذي أعلن في تصريحات صحفية من قبل، عن دوره وبعض تفاصيل المسلسل نفسه حيث يجسد شخصية رجل يعمل فى محل جزارة مع زوج عمته الذى يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل.

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق

ومسلسل لحم غزال بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، تدور أغلب أحداثه فى حارة شعبية حيث ينتمى العمل إلى نوعية الأعمال الشعبية التى تلقى الضوء على الطبقة البسيطة فى الحارة المصرية، لنرى من خلال المسلسل الكثير من العلاقات المتشابكة بين أبطاله.

مسلسلات رمضان 2021.. قصة مسلسل لحم غزال بطولة غادة عبد الرازق

ومسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، هو من اخراج المخرج محمد أسامة الذى يتولى إخراج، وتأليف إياد إبراهيم، بينما كانت أخر أعامل الفنانة غادة عبدالرازق، فى الموسم الرمضاني السابق مسلسل "سلطانة المعز"، وشارك في بطولته محمود عبدالمغني، دينا، محمد لطفي، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

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