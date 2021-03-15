التحالف يحبط استهداف خميس مشيط بصاروخين بالستيين

اعترضت قوات التحالف العربي، منذ قليل، صاروخين بالستيين أطلقهما جماعة الحوثي باليمن باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.وأكد التحالف العربي في بيان له مساء اليوم أن الحوثيين أطلقوا الصاروخين البالستيين باتجاه خميس مشيط من مدينة صعدة وسط الأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنهما سقطا في منطقة حدودية غير مأهولة.وقال التحالف: إن الميليشيات الحوثية مستمرة في انتهاك القانون الدولي الإنساني واستهداف المدنيين، متعهدًا بالتصدي لهذه الانتهاكات.