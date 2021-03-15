الصحة العالمية: لا دليل على وجود أعراض جانبية للقاح «أسترازينيكا»

أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، عن أن عملية فحص للحوادث الواردة بخصوص بعض نتائج لقاح «أسترازينيكا» المضاد لمرض فيروس كورونا ستستغرق أسبوعا واحدا.وقالت الصحة العالمية في بيان لها مساء اليوم، إنه لا يوجد دليل على أن الحوادث نتجت عن أخذ لقاح «أسترازينيكا» ومن المهم أن تستمر حملات التطعيم، مشيرة إلى أنه بمجرد أن تتوصل لفهم كامل للأحداث المتعلقة به فستطرح على الفور كل النتائج.وأكدت المنظمة الدولية أنها تفحص تقارير عن لقاح "أسترازينيكا" ولا دليل حتى الآن على أنه سبب أي مشاكل لمتلقي اللقاح.وأعلنت فرنسا ألمانيا في وقت سابق اليوم تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا بعد اتخاذ العديد من الدول خطوات مماثلة، بعد ورود تقارير عن تسببه لأعراض جانبية قوية لملتقي اللقاح.