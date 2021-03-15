انقطاع مياه الشرب عن مدينة نجع حمادي.. وهذا موعد عودتها

انقطعت مياه الشرب، اليوم الإثنين، عن عدد من المناطق في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وذلك بسبب عطل في ماسورة بالقرب من ميدان العروسة بوسط المدينة، وذلك لمدة وصلت لأكثر من 10 ساعات حتى الآن.ومن جانبه قال المهندس كمال بولس، رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز نجع حمادي، إن انقطاع المياه يأتي بسبب عطل في ماسورة قطرها 12 بوصة، بجوار تمثال العروسة بشارع بورسعيد بمركز نجع حمادي، تسبب في الإنقطاع لمناطق النقراشي والكنيسة وجزء من منطقة السوق.وأضاف مدير فرع شركة المياه، في تصريحات لـ"الدستور" أنه تم إبلاغ الوحدة المحلية لمركز نجع حمادي بالعطل الذي تسبب في إنقطاع المياه، لافتًا إلي انه جار إصلاح العطل من الساعة الرابعة فجرًا، موضحًا إلي أن المياه ستعود فور الأنتهاء من اعمال الصيانة، بعد قرابة ساعتين من الأن.المياه قاطعة بسبب عطل في ماسورة قطرها 12 بوصة بجوار تمثال العروسة بنجع حمادي تسبب في قطع المياه عن منطقة النقراشي والكنيسة وجزء من منطقة السوق، وتم ابلاغ الوحدة المحلية بالعطل وجار اصلاحه من الساعة 4 فجرًا وسوف ينتهي أعمال الصيانة وتعود المياه بعد ساعتين من الان.