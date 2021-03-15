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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:32 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بعد ظهر اليوم الاثنين، المعرض الذى نظمه المجلس القومي للمرأة ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة، "ست الدار" في دورته الثالثة والتي انطلقت بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط تزامنًا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومروة نبيل مقرر المجلس القومي للمرأة ومدير وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

وتفقدت "المحافظ " أجنحة المعرض وتواصلت مع العارضات المشاركات، إذ أشادت بالمنتجات المعروضة والتي تنوعت ما بين مشغولات يدوية وخشبية وملابس وحلويات وأشغال بالخرز وكروشيه.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة تُعد فرصة جديدة لتسويق منتجات السيدات، وتمكينها اقتصاديا، مؤكدة حرص المحافظة وأجهزتها المختلفة والمجلس القومي للمرأة على تقديم الدعم والرعاية الكاملة للمرأة.

وتوجهت "محافظ دمياط" بالتحية للمرأة المصرية بمناسبة الاحتفال بعيدها والذى يأتي تتويجًا لمسيرة العطاء والتضحية، مؤكدة أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين وتوفير الفرص المتكافئة للسيدات، حيث بدا ذلك واضحًا بإعلان السيد رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ عامًا للمرأة المصرية، وإطلاقه للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.

وفى ختام الافتتاح تسلمت "محافظ دمياط" هدية تذكارية من مدرسة دمياط الدولية بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، وتقديرًا لدورها الكبير في دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.
افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط
افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط
افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط
افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط
افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط
افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط
افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط
افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

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