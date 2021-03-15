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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:38 م
الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي
نعمات مدحت
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تزايدت عمليات البحث حول الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر، خلال الفترة الماضية عبر المنصات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي،  من جانب المواطنين الذين يرغبون في الحصول على وحدات سكنية من وزارة الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك  بالتزامن مع اقتراب بدء سداد الأقساط الربع سنوية لشقق مشروع الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر 2021

ويستطيع المواطن الدخول عبر الرابط التالي لمعرفة كل ما يخص وحدات الإسكان الاجتماعي، https://www.shmff.gov.eg/ ، وعقب التسجيل في موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بالاستعلام، ثم يكتب  الرقم القومي الخاص بالمواطن المتقدم بطلب الحصول على وحدة سكنية ثم كلمة السر.، ويقوم بعد ذلك بالضغط على زر تسجيل الدخول.

أرقام الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كما يمكن الاستعلام بطريقة أخرى، حيث حددت وزارة الإسكان أرقام الخط الساخن للاستعلام عن موقف حجز شقق الإسكان الاجتماعي من خلال تسجيل الرقم القومي وإرساله في رسالة نصية على إحدى الأرقام التالية وسيتم الرد بموقف الحجز أو الاتصال من أي تليفون محمول " وهي 1188 أو 5777، ، أو الاتصال من أي خط  أرضي على رقم 090071117.

موعد سداد الأقساط الخاصة بالوحدات السكنية


تشهد الأيام المقبلة، بداية من شهر أبريل، موعد بدء سداد الأقساط الربع سنوية لشقق مشروع الإسكان الاجتماعي الإعلان الرابع عشر، وفقا لما أعلنته مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في تصريحات صحفية لها، أنه سيتم البدء في سداد الأقساط الربع سنوية، بداية من أول إبريل المقبل، لشقق الإعلان الرابع عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي، لمدة 12 قسطًا، بواقع قسط كل 3 أشهر.
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