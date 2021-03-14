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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

استعلامات بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الأحد 14/مارس/2021 - 07:36 م
وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي
نعمات مدحت
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يرغب العديد من المواطنين في معرفة كيفية استعلامات بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث حظيت باهتمام كبير من جانب ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال هذه الفترة، وذلك للبحث عنه عبر محركات البحث الشهيرة، حيث تعمل الدولة على مساعدة كافة المواطنين علي العيش بحياة كريمة لمواطنيها لكي ينعم الجميع بكافة الخدمات العامة والخاصة أيضا، ومحاولة التخفيف عنهم.

من جانبها، تعمل الحكومة على دمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع ككل بكل مؤسساتها العملية والتعليمية والمجتمعية أيضا، وذلك للاستفادة من خبراتهم ونشاطاتهم المختلفة وطاقاتهم العمالية في العمل، حيث يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة نسبة 5% من المجتمع.

استعلامات بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي ٢٠٢١


ويمكن للمواطنين الدخول عبر بوابة وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال الرابط التالي من خلال رابط وزارة التضامن الاجتماعي: https://www.moss.gov.eg ، وعند  الانتهاء من الدخول على الموقع الرسمي للوزارة، يقوم المواطن بالضغط على خانة الاستعلام، ويقوم باختيار الخدمات المتكاملة للمعاقين.

ثم يقوم المواطن بإدخال الرقم القومي، ويقوم بملء البيانات الأخرى، وهي: الاسم رباعي، رقم الهاتف، العنوان، وأخيرًا الضغط على كلمة استعلام، وفي حين لم يظهر آية نتائج، يقوم المواطن بالذهاب للاستعلام عنها عبر مكاتب هيئة البريد.

شروط  الحصول على كارت الخدمات المتكاملة 

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي، عدد من الحالات التي إذا توفرت في المواطن من حقه ويمكنه الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهم: الأشخاص الذين  يعاني من الجذام، الشلل الرباعي، طيف التوحد، ذوو القامة، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة الدوران، فقد السمع التام، فقد البصر التام، الإعاقات المتعددة، ضمور في العضلات، الشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي، تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة


وبعد عرض استعلامات بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي، يشار إلى أن الوزارة اشترطت عدد من المستندات المطلوبة للحصول على كارتا الخدمات المتكاملة الخاص بذوي الاحيتاجات الخاصة، والتي تشتمل على: صورة من بطاقة الرقم القومي شريطة أن تكون سارية، وثلاثة صور شخصية للمواطن من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى التقارير الطبية التي تظهر حالة المعاق بالتفصيل ويشترط أن تكون مختومة بشعار الجمهورية من المجالس الطبية.

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الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من موقع وزارة التضامن الاجتماعى online 



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