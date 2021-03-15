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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بني سويف تحتفل بعيدها القومي: عروض مركبات ومجسمات للمعالم (فيديو)

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:08 م
بني سويف تحتفل بعيدها
بني سويف تحتفل بعيدها القومي
بنى سويف - محمد حفيظ
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بدأت فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة بنى سويف، اليوم الإثنين، بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، و6 من محافظي بني سويف السابقين.

ومن قيادات المحافظة: الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء محمد مراد مدير أمن بني سويف، اللواء محمد جلال رئيس مكتب هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مكتب المخابرات العامة بمحافظة بني سويف، ورئيس فرع جهاز الأمن الوطني ببني سويف، واللواء جمال مسعود السكرتير العام لمحافظة بني سويف، العميد طيار مدحت كامل قائد قاعدة بني سويف الجوية، والعميد عماد الدين عبد السميع المستشار العسكري للمحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء ونواب الجامعات وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس القومي للمرأة، والشباب من أعضاء المجلس الاستشاري والتأهيل والتمكين.

واستعرضت مركبات الوحدات المحلية أثناء مرورها أمام المنصة المقامة داخل سور ديوان عام المحافظة، حيث تم تزيين السيارات بأهم المعالم الأثرية والرموز التاريخية والمشروعات القومية التي تميز كل مركز، حيث حملت سيارة مركز ومدينة بني سويف نموذجًا مجسما للطائرة ميج 21 التي شاركت في حرب أكتوبر وتم إهداؤها للمحافظة لتوضع في ميدان العبور بالمدخل الشمالي للمدينة العاصمة.

كما شملت الاحتفالات عرض سيارة سمسطا حاملة مجسم للمسلة الفرعونية الشهيرة أحد أهم معالم المدينة، ثم عرض سيارة ناصر حاملة مجسم لمأذنة دلاص التاريخية التي تعود للعصر الفاطمي وتتعانق مع مجسم للصليب الموجود أعلى دير الأنبا أنطونيوس بناصر مؤسس الرهبنة في العالم في مشهد يجسد مدى التلاحم والوحدة الوطنية، أعقبها عرض سيارة اهناسيا وعليها نموذج مجسم للعجلة الحربية أحد اشهر معدات الحرب في العصر الفرعوني.

ثم سيارة مركز ببا حاملة مجسم لمحطة كهرباء غياضة إحدى أكبر محطات توليد الكهرباء في العالم التي تعمل بتكنولوجيا "h.class، فيما حملت سيارة الفشن مجسم لصورة الشيخ طه الفشني أحد أعلام الابتهالات في مصر والعالم العربي، ثم سيارة مركز الواسطي وعليها نموذج مجسم لهرم ميدوم أحد أقدم الأهرامات في العالم والذي يمثل مكونا رئيسيا من شعار المحافظة.

وعقب انتهاء عرض مركبات الوحدات المحلية تم استعراض اصطفاف سيارات ومركبات عدد من المديريات الخدمية وشركات المرافق، والتي شملت: مديرية الطرق والنقل، الكهرباء، الزراعة، الري، التضامن الاجتماعي، التموين، الطب البيطري، الصحة، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم تزيين تلك السيارات ببانرات تهنئة بالعيد القومي للمحافظة، وتلتها تقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية والغنائية التي قدمتها مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، وشملت أداء أغاني وطنية وفرقة فنون شعبية واستعراض لوحات رياضية وفنون قتالية وعروض كاراتيه.

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