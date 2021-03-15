رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تؤكد الحاجة إلى تسوية لكسر الجمود في الاتفاق النووي

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:06 م
الاتفاق النووي
الاتفاق النووي
وكالات
طباعة
قال وزير الخارجية الإيراني الاثنين إن الوقت حان لكي تقرر الولايات المتحدة إذا كانت ترغب في التوصل "لتسوية" لكسر الجمود وإحياء الاتفاق النوويّ مع طهران.

وأفاد الوزير محمد جواد ظريف خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه مركز السياسة الأوروبية ومقره بروكسل أنّ "الأوروبيين اعتادوا على التسوية، إيران والولايات المتحدة لا الأميركيون معتادون على الإكراه ونحن معتادون على المقاومة".

وأضاف "الوقت حان إذا لاتخاذ قرار، هل نقدم كلانا على تسوية ونعود إلى خطة العمل الشاملة المشتركة؟ أو نعود كلّ إلى طريقه؟"، مستخدما الاسم الرسمي للاتفاق النووي المبرم في فيينا في 2015.

وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أحاديا من الاتفاق النووي عام 2018، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.

وأبدت إدارة الرئيس الجديد جو بايدن استعدادها للعودة إلى الاتفاق، لكنها اشترطت بداية عودة إيران إلى التزاماتها، في المقابل، تشدد طهران على أولوية رفع العقوبات، مؤكدة أنها ستعود إلى التزاماتها في حال قامت الولايات المتحدة بذلك.

وتبذل الدول الأوروبية الثلاث المشاركة في الاتفاق في الآونة الأخيرة، جهودا دبلوماسية سعيا لإعادة إحيائه، لا سيما لجهة ردم الهوة في التجاذب القائم بين طهران وواشنطن حول الطرف الذي يجدر به الاقدام على الخطوة الأولى، بدون أن تكلل جهودها بالنجاح.

وأعاد ظريف تأكيد الموقف الإيراني بأنّ على واشنطن الالتزام بالاتفاق بشكل كامل قبل أن تعود طهران إلى الالتزام بواجباتها بموجبه.

وقال نحن مستعدون للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فور عودة الولايات المتحدة لتنفيذ الاتفاق، الأمر بهذه السهولة، نحن لسنا بحالة إلى أي مفاوضات إضافية".

وأشار إلى أنّ أي اتفاق "ينطوي على أخذ ورد"، وأصر على أنّه رغم ثغرات الاتفاق الحالي إلا أنّه يظل أفضل اتفاق يمكننا التوصل إليه.

وتابع "الإدارة الأميركية الحالية أو الإدارة المقبلة لن يكون بوسعهما تحقيق اتفاق مع إيران أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة، ليس مع هذه الحكومة وليس مع أي حكومة مستقبلية، هذا افضل اتفاق ممكن".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

توقعات بثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة الخميس المقبل

«الصحة» تكشف تطورات الحالة الصحية للإعلامى وائل الإبراشى

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

الصور

image description

تنفيذ تدريب عملي للتعامل مع الأزمات والكوارث بدمياط

image description

افتتاح معرض «ست الدار» في دورته الثالثة بدمياط

image description

«الكفن» ينهي خصومة ثأرية دامت 5 سنوات بين عائلتي ناجي وعبود بحلوان

image description

افتتاح المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين الحبوب بصومعة برقاش

image description

محافظ أسيوط يسلم ماكينات تطريز لجمعيات أهلية تدرب وتؤهل الفتيات

الأكثر قراءة

«صيف وشتاء في آنٍ واحد».. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة

بوابة الأزهر الإلكترونية | نتيجة الشهادة الابتدائية الازهرية 2021

إحالة 3 متهمين في واقعة «سيدة السلام» للمحاكمة الجنائية

موعد فتح الطيران السعودي الدولي اليوم

إنفوجراف

image description

تصريحات عبد الباسط حمودة في «واحد من الناس» (انفوجراف)

image description

الأمين العام لمجلس كنائس مصر يتولى مهام عمله اليوم

image description

المرأة المصرية على منصة القضاء (إنفوجراف)

image description

مع الاحتفال به.. أبرز أحداث اليوم العالمي للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

هل يستحق Tenet المشاهدة؟.. 8 نقاط ضعف في آخر أعمال نولان

منوعات

كل ماتريد معرفته عن الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان الرابع عشر

كندا تقوض الصيد الجائر للأسماك عبر الأقمار الصناعية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان العاشر

50% من سكان روسيا لديهم أجسام مضادة لكورونا

أيام زمان

حكاية زينات علوى مع أول نقابة للراقصات

حكاية الفنانة نادية لطفى مع شخصية «فتاة الليل» وزوجها الأول

اكتشفها محمد عبدالوهاب.. قصة شريفة ماهر فى عالم الفن

«شعرت أنها ستفشل بسبب سامية جمال».. رحلة الفنانة ليلى الجزائرية إلى مصر

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
سباعية في حلقات
ماجد حبته
دَبْدَبة «المدبّ» التونسى
د. منى حلمى
رأس الإنسان امرأة أو رجلًا أهم ألف مرة من رأس المال
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «١-٢»
المزيد

الثقافة

صدور «شهاب غانم.. شاعر الحب والسلام» عن دار النابغة

فتح باب الحجز للمشاركة في معرض الإسكندرية التاسع للكتاب

ننشر أسماء الفائزين بجائزة محمود درويش للإبداع بدورتها الـ12

مصطفى عبادة يكتب: سنواتى فى الصين.. رحلة ماركو بولو مصرى