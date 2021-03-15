لوجود ماعز فى الفناء.. إحالة مسئولى مدرسة بالغربية للتحقيق

قرر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة المسئولين عن مدرسة صقر قريش الإعدادية بمنشية مبارك التابعة لإدارة شرق المحلة إلى التحقيق بسبب وجود أغنام وخراف داخل حوش المدرسة.وأكد "حسن" لـ"الدستور"، أن الموضوع برمته سيتم تحويله إلى الشئون القانونية.وكان قد تداول رواد مواقع التواصل صورة لعدد من الأغنام والخراف داخل حوش مدرسة صقر قريش الإعدادية التابعة لإدارة شرق المحلة، وعلى الفور أمر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لكشف الحقيقية وفور وصول اللجنة اكتشفت الأمر وتم رفع تقرير لوكيل الوزارة والذى أمر بتحويل الموضوع إلى التحقيق.