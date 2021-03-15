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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لوجود ماعز فى الفناء.. إحالة مسئولى مدرسة بالغربية للتحقيق

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:41 م
ماعز في الفناء
ماعز في الفناء
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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قرر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إحالة المسئولين عن مدرسة صقر قريش الإعدادية بمنشية مبارك التابعة لإدارة شرق المحلة إلى التحقيق بسبب وجود أغنام وخراف داخل حوش المدرسة.

وأكد "حسن" لـ"الدستور"، أن الموضوع برمته سيتم تحويله إلى الشئون القانونية.

وكان قد تداول رواد مواقع التواصل صورة لعدد من الأغنام والخراف داخل حوش مدرسة صقر قريش الإعدادية التابعة لإدارة شرق المحلة، وعلى الفور أمر وكيل الوزارة بتشكيل لجنة لكشف الحقيقية وفور وصول اللجنة اكتشفت الأمر وتم رفع تقرير لوكيل الوزارة والذى أمر بتحويل الموضوع إلى التحقيق.

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