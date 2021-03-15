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الإثنين 15 مارس 2021 الموافق 02 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

40 % من متحصلات النقد الأجنبى مصدرها دولتان

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:12 م
الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
أميرة ممدوح
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كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن هيكل متحصلات النقد الأجنبى تأثر نتيجة إجراءات تحرير سعر الصرف حيث تراجعت نسبة المتحصلات من الاستثمارات المختلفة، لتصل إلى 23.8% خلال عام 2018-2019 مقابل 26.3% فى العام السابق.

وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، إلى انخفاض متحصلات الصادرات السلعية لتمثل 17.5% مقابل 15.8% مع انخفاض طفيف فى مساهمات تحويلات المصريين بالخارج إلى 16.5% مقابل 16.9% فى العام السابق.

وتركزت متحصلات النقد الأجنبى الوافدة خلال عام 2018-2019 من حيث التنوع الجغرافى، لتمثل دول جامعة الدول العربية نسبة 40.4% من إجمالى المتحصلات وبقيمة تبلغ 49.3 مليار دولار، وتتصدر تلك الدول المملكة العربية السعودية بقيمة متحصلات تبلغ 21.5 مليار دولار تليها الإمارات برصيد متحصلات 12 مليار دولار.

مثلت دول القارة الأوروبية نسبة 25% من إجمالى المتحصلات بقيمة متحصلات 30.6 مليار دولار وتتصدر تلك الدول المملكة المتحدة بنحو 10.8 مليار دولار تليها ألمانيا بقيمة متحصلات 4.1 مليار دولار.

ومثلت دول أمريكا الشمالية قيمة متحصلات 29.8 مليار دولار بنسبة تمثل 24.4% من إجمالى المتحصلات، وتتصدر تلك الدول الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة متحصلات 28.9 مليار دولار تليها كندا بـ0.8 مليار دولار.

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