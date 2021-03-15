مسلحون يخطفون تلاميذ من مدرسة ابتدائية في كادونا النيجيرية

قال مفوض أمني اليوم الاثنين، إن مسلحين خطفوا تلاميذ ومدرسين في مدرسة ابتدائية في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.وقال صموئيل أروان في بيان إن حكومة الولاية تلقت تقارير عن اختطاف تلاميذ ومعلمين في منطقة بيرنين جواري وتجمع تفاصيل عن عدد المختطَفين.وقال ساركين موتا وهو أحد السكان لرويترز إن ابنه من بين المخطوفين بالإضافة إلى ثلاثة من أساتذته.