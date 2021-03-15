إطلاق إعلان «بين السما والأرض» الليلة

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*قصة مسلسل بين السما والأرض*

*أبطال وصناع مسلسل بين السما والأرض*

وتطلق شركة سينرجي البرومو التشويقي الأول للمسلسل اليوم بالتوازي مع بدء الحملة الترويجية لأعمال شهر رمضان القادم، والتي بدأت ببرومو مسلسل الاختيار أمس الأحد، وحقق مشاهدات مرتفعة خلال ساعات قليلة للغاية.يواصل طاقم عمل مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، تصوير مشاهد المسلسل من خلال المشاهد المجمعة التي تجمع بين كل أبطال العمل وعددهم 11 فنانا، من خلال مجموعة من الشخصيات تجمعهم مواقف مختلفة يجتمعون داخل أسانسير، وتبدأ الأحداث في سرد حكاية كل شخصية بطريقة منفرة وما الذي حدث لها خلال الفترة الماضية في أجواء من الإثارة والتشويق، وبدأ المخرج ماندو العدل في تصوير مشاهد الأسانسير بعد عودة النجمة نجلاء بدر بعد تعافيها من فيروس كورنا خلال الفترة الماضية.يشارك في بطولة مسلسل "بين السما والأرض" عدد كبير من النجوم، على رأسهم النجم هاني سلامة والنجمة يسرا اللوزي والنجمة درة والفنانة القديرة سوسن بدر والفنان القدير أحمد بدير والفنان محمد ثروت ومحمد الليثي وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد جمال العدل والمسلسل من إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض العمل خلال الموسم الرمضاني القادم على شبكة قنوات أون من خلال 15 حلقة في النصف الأول من الشهر الكريم، ويليه مسلسل كوفيد 25 من بطولة النجم يوسف الشريف في تجربة مختلفة بالدراما الرمضانية المصرية من أجل عدم المط والتطويل وتقديم تجربة درامية مركزة.